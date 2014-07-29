Доработать сайт.

1. Необходимо для сайта http://grlive.ru сделать авторизацию через

соц. сети.

На данный момент есть форма регистрации на сайте (http://grlive.ru/

index.php?route=account/simpleregister)

Пример для регистрации (авторизации) на сайте новых клиентов,

например сайт ("Если вы зарегистрированы на одном из этих сайтов,

Вы можете войти на сайт Biglion, используя имеющийся аккаунт. Для

этого выберите сайт и следуйте инструкциям."):

http://speterburg.biglion.ru/registration

Следующие сети достаточны для входа: Вконтакте, Facebook, mail.ru,

twitter, paypal, одноклассники (если у них различная система входа с

mail.ru)

2. Вторая часть задания - это кнопка поделиться на карточке товара.

Необходимо под словом "количество" (

) разместить

кнопку "Поделиться" как на яндекс-маркете, например:

http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=10495457&hid=91491

(Поделиться)

3. Третья часть задания. На карточке товара необходимо изменить

описание товара - расположить элементы описания товара в

несколько строчек:

• Длина, ширина, высота - одна строчка!

• Вес - отдельная строчка!