Всем привет. Редакция "1С-Битрикс: Управление сайтом - Бизнес". Дополнительные задачи. 1. Создание групп клиентов с разными ценами. Т.е. каждый товар должен иметь для каждой группы свою цену. Правило применяемое не к группе товара ...
Доработать сайт.
1. Необходимо для сайта http://grlive.ru сделать авторизацию через
соц. сети.
На данный момент есть форма регистрации на сайте (http://grlive.ru/
index.php?route=account/simpleregister)
Пример для регистрации (авторизации) на сайте новых клиентов,
например сайт ("Если вы зарегистрированы на одном из этих сайтов,
Вы можете войти на сайт Biglion, используя имеющийся аккаунт. Для
этого выберите сайт и следуйте инструкциям."):
http://speterburg.biglion.ru/registration
Следующие сети достаточны для входа: Вконтакте, Facebook, mail.ru,
twitter, paypal, одноклассники (если у них различная система входа с
2. Вторая часть задания - это кнопка поделиться на карточке товара.
Необходимо под словом "количество" (
) разместить
кнопку "Поделиться" как на яндекс-маркете, например:
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=10495457&hid=91491
(Поделиться)
3. Третья часть задания. На карточке товара необходимо изменить
описание товара - расположить элементы описания товара в
несколько строчек:
• Длина, ширина, высота - одна строчка!
• Вес - отдельная строчка!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Для всех страниц сайта кроме главной и страницы http://www.sayup.ru/notarial использовать следующий шаблон: Название страницы - бюро переводов SayUp Пример, для страницы «Оборудование для синхронного переводов» (http://www.sayup.ru/verbal/simultaneous-translation-equipment): Оборудование для синхронного переводов - аренда ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Доброго времени, Необходимо внести правки на сайт на Wordpress http://gervash.ru/ 1. По надписи «Блог Алексея Герваша» сделать переход на главную. 2. Заголовок — «пилот, авиационный психолог» меняем ...Системы управления (CMS)12 заявокЗакрыт11 лет назад
- $140
Установлен престашоп на тестовом адресе. Нужно интегрировать в него готовую верстку html+css. Бюджет ~5000pСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Есть сайт, используется тема Classipress. Нужно изменить страницу добавления объявления. Срочно и быстро.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт11 лет назад
Исходный сайт vsellennaya . ru на WP требуется натянуть новый шаблон - http://demo.pukkathemes.com/sympagrid/?scheme=light_blue Шаблон куплен и уже сверстан под WP. Обратите внимание, что шаблон должен через случайное число ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Ниче сложного - с вдс на гшаред хостинг перенести сайт. Ну или так: я дам архив и дамп базы и поднять на хосте его.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Есть купленный шаблон, один из (пока не оформили): 1. http://themeforest.net/item/pav-wine-store-responsive-opencart-theme/7497177?WT.ac=category_item&WT.z_author=pavothemes 2. http://themeforest.net/item/lexus-happycook-responsive-opencart-theme/6319229 3. http://themeforest.net/item/pav-wines-responsive-theme/4875523?WT.ac=category_item&WT.z_author=pavothemes Нужна полная интеграция полная в оупен карт. И, что очень важно, чтобы сайт отображался на всех платформах, ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
нужно натянуть шаблон на 1с битрик с настройкой всех фильтров, и обеспечить интеграцию с 1сСистемы управления (CMS)7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $600
Всем привет. Дизайн прилагаю. Редакция "1С-Битрикс: Управление сайтом - Бизнес". Дополнительные задачи. 1. Создание групп клиентов с разными ценами. Т.е. каждый товар должен иметь для каждой группы свою цену. Правило применяемое не к ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт11 лет назад