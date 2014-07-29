Правка Wordpress

Доброго времени,

Необходимо внести правки на сайт на Wordpress http://gervash.ru/

1. По надписи «Блог Алексея Герваша» сделать переход на главную.

2. Заголовок — «пилот, авиационный психолог» меняем на «Пилот, специалист по аэрофобии, авиационный психолог»

3. Внизу призыв «Подпишись и ты будешь первым получать разбор авиакатастроф» меняем на «Укажи email и первым получи новую статью об авиации и психологии»

4. Надпись на кнопке подписки внизу меняем на «Получить!»

5. Поставить ссылки на кнопки социальных сетей

https://vk.com/id17042179

https://www.facebook.com/alex.gervash?fref=tl_fr_box

6. К статьям добавить гиперссылку «читать далее»

7. При клике на Панические атаки сделать переход в раздел со статьями Панические атаки. Поместить туда статью http://gervash.ru/panicheskie-ataki/

8. При клике на Безопасность полетов сделать переход в раздел со статьями Безопасность полетов. Поместить туда статью http://gervash.ru/polet-na-samolete-ili-poezdka-na-avtomobile/

9. Установить и настроить плагин Breadcrumb

10. Настроить возможность комментирования статей – вход через соцсеть, либо через email

Предложите стоимость и срок, спасибо.