Поправить шаблон для wordpress

$5
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Закрыт3 заявки185 просмотров

Здравствуйте! нужно поправить шаблон для wordpress, содержание страницы ( хидер и футер не трогать)

http://www.adultwebmaster9.ru чтобы было точно как здесь http://money-1.ru/traid_final/main.html (шрифты тоже) Там дел на 5мин. , цена работы 5$

WordPress
11 лет назад
xxxx6666
Игорь 
42 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв

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