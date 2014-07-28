Реализовать одну страничку (html)

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Закрыт5 заявок192 просмотра

Нужно реализовать на моем сайте (cmы webasyst) вот такую страничку http://postel-deluxe.ru/lightspeed.php/oplata-dostavka.html

Знаю что можно реализовать с помощью html. Желательно без программинга. Текст и иконки предоставлю.

HTMLWebasyst
11 лет назад
CTO_KOTOB
Артем 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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