Удалить мобильный редирект

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Закрыт8 заявок144 просмотра

Яндекс считает, что на сайте grand-bourbon.ru установлен мобильный редирект, нужно найти его и удалить )

Дам доступ к FTP и контрольной панели, если потребуется.

11 лет назад
fm-club
33 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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