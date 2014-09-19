Копирование с другого сайта и импорт в Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки158 просмотров

Необходимо скопировать кодексы российской федерации с другого сайта и импортировать в Wordpress отложенной публикацией.

От вас сроки и цена.

WordPress
11 лет назад
magicshop
Алексей 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

gorakz
Игорь 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$25
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

gorakz
Игорь 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад