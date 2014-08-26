Поставить на Joomla

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок207 просмотров

Сделать вёрстку с указанными изменениями и поставить на CMS.

Практически полная копия исходного Standa.lt

Не указанные элементы и функционал делать не нужно.

Поиск сохраняется, и только по сайту.

Любые вопросы по работе можем решить без задержек, через скайп.

Наполнять сайт не нужно.

В моём представлении это работа на 3–5 дней.

Внимание!!! Это не интернет-магазин!!!

Интересует стоимость, сроки выполнения и CMS.

В последующем потребуется доработка функциональной части сайта. Разумеется за отдельные деньги.

Оплата: WM или банковский перевод. Только по факту выполнения.

Joomla
11 лет назад
AlexGRE
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

volynfc
Андрей 
44 года
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
$200
5 дней
Выполнил поставленую задачу в указанный срок. Коммуникация - 5+ всегда на связи как по скайпу, так и по e-mail. Оперативное внесение исправлений и дополнений. В настоящий момент продолжаем сотрудничество.
Рекомендую, очень понравилось сотрудничество, четкая постановка задач, своевременная оплата, приятное общение, всегда на связи.

Заявки фрилансеров

volynfc
Андрей 
44 года
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад