Поставить на Joomla

Сделать вёрстку с указанными изменениями и поставить на CMS.

Практически полная копия исходного Standa.lt

Не указанные элементы и функционал делать не нужно.

Поиск сохраняется, и только по сайту.

Любые вопросы по работе можем решить без задержек, через скайп.

Наполнять сайт не нужно.

В моём представлении это работа на 3–5 дней.

Внимание!!! Это не интернет-магазин!!!

Интересует стоимость, сроки выполнения и CMS.

В последующем потребуется доработка функциональной части сайта. Разумеется за отдельные деньги.

Оплата: WM или банковский перевод. Только по факту выполнения.