Название: Happy Derm. Фирменный знак: ЯБЛОКО (как вариант, яблоко с частично снятой (спиралькой) кожурой). Логотип должен сочетать фирменный знак - яблоко, название Happy Derm и поясняющую надпись «Центр лазерной Дерматологии». Логотип и фирменный знак должны быть узнаваемыми, а знак, ...
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
Необходимые требования: 1. логотип должен вписываться в шапку сайта http://ofstyle.in.ua/ 2. выглядеть полноценным знаком на визитке. 3. Цветное изображение (фирменный цвет: #4e69bd) и ч/б 4. Формат исходника только в *.ai Взаиморасчёты: 1. по факту 100%; 2. банковский перевод;Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $2500
Требования: 1. Умение представить дизайн. 2. Владение Adobe пакетом. 3. Стабильный online с 10.00 до 19.00 по МСК c понедельника по пятницу включительно (Skype и Viber). Для рассматрения вашей кандидатуры необходимо: 1. Ссылка на портфолио. 2. Ссылка на работающий ...Дизайн сайтов3 исполнителяЗакрыт9 лет назад
- $500
Сделать вёрстку с указанными изменениями и поставить на CMS. Практически полная копия исходного Standa.lt Не указанные элементы и функционал делать не нужно. Поиск сохраняется, и только по сайту. Любые вопросы по работе можем решить без задержек, через скайп. Наполнять ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Публикую проект повторно. Сделать вёрстку с указанными изменениями и поставить на CMS. Практически полная копия исходного Standa.lt Не указанные элементы и функционал делать не нужно. Поиск сохраняется, и только по сайту. Дополнительные вопросы по объёму работы — согласуем. По сути: 4 ...Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт9 лет назад
- $2500
Задача: -разработка дизайна для сайтов и виртуальных информационных систем. Требования: 1. Знание Adobe (Fireworks, Photoshop, Illustrator). Corel - необязательно. 2. Хорешее портфолио: высокоге качество исполнения. 3. Развитое чувство прекрасного: оригинальность идей и их тематическое и стилистическое соответствие поставенной задаче. 4. Исполнительность: ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт9 лет назад
Публикую проект повторно. Сделать вёрстку с указанными изменениями и поставить на CMS. Практически полная копия исходного Standa.lt Не указанные элементы и функционал делать не нужно. Поиск сохраняется, и только по сайту. Дополнительные вопросы по объёму работы — согласуем. По ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт9 лет назад
Сделать вёрстку с указанными изменениями и поставить на CMS. Практически полная копия исходного Standa.lt Не указанные элементы и функционал делать не нужно. Поиск сохраняется, и только по сайту. Дополнительные вопросы по объёму работы - согласуем. По сути: 4 ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад