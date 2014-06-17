AlexGRE

Алексей AlexGRE

 
37 летБеларусь/Минск
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Лого для сети мед. центров лазерной дерматологии

    Название: Happy Derm. Фирменный знак: ЯБЛОКО (как вариант, яблоко с частично снятой (спиралькой) кожурой). Логотип должен сочетать фирменный знак - яблоко, название Happy Derm и поясняющую надпись «Центр лазерной Дерматологии». Логотип и фирменный знак должны быть узнаваемыми, а знак, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Разработать логотип

    $50

    Необходимые требования: 1. логотип должен вписываться в шапку сайта http://ofstyle.in.ua/ 2. выглядеть полноценным знаком на визитке. 3. Цветное изображение (фирменный цвет: #4e69bd) и ч/б 4. Формат исходника только в *.ai Взаиморасчёты: 1. по факту 100%; 2. банковский перевод;

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Требуется web-дизайнер.

    $2500

    Требования: 1. Умение представить дизайн. 2. Владение Adobe пакетом. 3. Стабильный online с 10.00 до 19.00 по МСК c понедельника по пятницу включительно (Skype и Viber). Для рассматрения вашей кандидатуры необходимо: 1. Ссылка на портфолио. 2. Ссылка на работающий ...

    Дизайн сайтов3 исполнителя
    Закрыт
    9 лет назад

  • Поставить на Joomla

    $500

    Сделать вёрстку с указанными изменениями и поставить на CMS. Практически полная копия исходного Standa.lt Не указанные элементы и функционал делать не нужно. Поиск сохраняется, и только по сайту. Любые вопросы по работе можем решить без задержек, через скайп. Наполнять ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Простой сайт. Вёрстка + CMS

    Публикую проект повторно. Сделать вёрстку с указанными изменениями и поставить на CMS. Практически полная копия исходного Standa.lt Не указанные элементы и функционал делать не нужно. Поиск сохраняется, и только по сайту. Дополнительные вопросы по объёму работы — согласуем. По сути: 4 ...

    Системы управления (CMS)11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется web-дизайнер

    $2500

    Задача: -разработка дизайна для сайтов и виртуальных информационных систем. Требования: 1. Знание Adobe (Fireworks, Photoshop, Illustrator). Corel - необязательно. 2. Хорешее портфолио: высокоге качество исполнения. 3. Развитое чувство прекрасного: оригинальность идей и их тематическое и стилистическое соответствие поставенной задаче. 4. Исполнительность: ...

    IllustratorPhotoshop
    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Поставить на CMS простой сайт

    Публикую проект повторно. Сделать вёрстку с указанными изменениями и поставить на CMS. Практически полная копия исходного Standa.lt Не указанные элементы и функционал делать не нужно. Поиск сохраняется, и только по сайту. Дополнительные вопросы по объёму работы — согласуем. По ...

    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Поставить на СМS

    Сделать вёрстку с указанными изменениями и поставить на CMS. Практически полная копия исходного Standa.lt Не указанные элементы и функционал делать не нужно. Поиск сохраняется, и только по сайту. Дополнительные вопросы по объёму работы - согласуем. По сути: 4 ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
needLogin
Анатолий 
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Лого для сети мед. центров лазерной дерматологии
Сотрудничество с Алексеем продолжается... На данный момент я весьма доволен сотрудничеством. Алексей постоянно на связи, вежлив в общении, с ним легко найти компромисс.
Оперативно разработал несколько различных вариантов логотипа. Предложил несколько вариантов исполнения требуемого логотипа и доработал выбранный вариант. Будем продолжать сотрудничество.
Ответный отзыв
needLogin
Анатолий 
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Разработать логотип
Только положительные впечатления от сотрудничества. Пожелания были представлены чётко, в тезисном виде, что позволило быстро закончить работу.
Выполнил поставленную задачу быстрее оговоренных сроков. Постоянно на связи. Очень доволен результатом. Продолжаем сотрудничать в настоящее время.
Ответный отзыв
volynfc
Андрей 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 часов назад
$200
10 баллов
9 лет назад
Поставить на Joomla
Рекомендую, очень понравилось сотрудничество, четкая постановка задач, своевременная оплата, приятное общение, всегда на связи.
Выполнил поставленую задачу в указанный срок. Коммуникация - 5+ всегда на связи как по скайпу, так и по e-mail. Оперативное внесение исправлений и дополнений. В настоящий момент продолжаем сотрудничество.
Ответный отзыв
Iglar
Игорь 
44 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Поставить на СМS
Отличный и честный заказчик! Все четко и ясно!
Рекомендую. Хорошая коммуникация, соблюдение сроков и качество работы.
Ответный отзыв