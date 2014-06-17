Сделать вёрстку с указанными изменениями и поставить на CMS. Практически полная копия исходного Standa.lt Не указанные элементы и функционал делать не нужно. Поиск сохраняется, и только по сайту. Любые вопросы по работе можем решить без задержек, через скайп. Наполнять ...