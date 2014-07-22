Необходимо сделать дизайн главной страницы сайт медицинского колледжа. Уже есть готовый сайт, с простым стандартным шаблоном, необходимо сделать дизайн главной страницы в psd.
Требуется web-дизайнер
Задача:
-разработка дизайна для сайтов и виртуальных информационных систем.
Требования:
1. Знание Adobe (Fireworks, Photoshop, Illustrator). Corel - необязательно.
2. Хорешее портфолио: высокоге качество исполнения.
3. Развитое чувство прекрасного: оригинальность идей и их тематическое и стилистическое соответствие поставенной задаче.
4. Исполнительность: выполнение работы в срок.
5. Опыт работы от 3 лет.
6. Постоянный online каждый день в течении рабочего времени (8 часов в день).
Оплата:
1. по результатам собеседования;
2. повышение з/п - не ранее чем после первого проекта;
3. перевод либо по готовности проекта, либо ежемесячно. Гарантийный перевод через WM с протекцией сделки.
Студиям - не беспокоить.
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