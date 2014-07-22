Требуется web-дизайнер

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт17 заявок294 просмотра

Задача:

-разработка дизайна для сайтов и виртуальных информационных систем.

Требования:

1. Знание Adobe (Fireworks, Photoshop, Illustrator). Corel - необязательно.

2. Хорешее портфолио: высокоге качество исполнения.

3. Развитое чувство прекрасного: оригинальность идей и их тематическое и стилистическое соответствие поставенной задаче.

4. Исполнительность: выполнение работы в срок.

5. Опыт работы от 3 лет.

6. Постоянный online каждый день в течении рабочего времени (8 часов в день).

Оплата:

1. по результатам собеседования;

2. повышение з/п - не ранее чем после первого проекта;

3. перевод либо по готовности проекта, либо ежемесячно. Гарантийный перевод через WM с протекцией сделки.

Студиям - не беспокоить.

11 лет назад
AlexGRE
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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