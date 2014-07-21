Немецкий завод ZUCHEL-KUCHE хочет найти партнёров для открытия салонов в Казахстане ZUCHEL-KUCHE по франшизе. Для этого требуется создать красочный дизайн и верстку подсадочной лендинг страницы, в которой будут указаны условия открытия салона и преимущества открытия ...
Ищу талантливых дизайнера/ов
Добрый день, уважаемые коллеги. Для долговременного сотрудничества ищу специалистов своего дела. Основная масса заказов - это качественные информационные (новостные) сайты. Без сложных решений или эксклюзивного функционала.
Главное требование - соблюдение сроков и ответственный подход к работе. Могу простить многое, если соблюдаются эти два правила. Также приветствуется отсутствие шаблонности в творениях, нестандартные решения. Средний бюджет на проект - 100-150$ (Главная+ 2 внутренних страницы). Если проект сложный и выходит за эти рамки - стоимость оговаривается отдельно.
Просьба не оставлять отзывы если вас не устраивает озвученный бюджет. Отсутствие отзывов и ваш рейтинг не так важен как ваше портфолио, поэтому просьба добавлять ссылки на ваши работы, которые входят в рамки указанного бюджета.
С уважением, Вячеслав
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $20
есть готовый дизайн сайта нужно сделать дизайн страницы услуг для каждой услуги нужно подобрать иконки красиво скомпоноватьЗавершен11 лет назад
- $100
Требуется дизайнер с опытом работы для постоянного сотрудничества. Дизайн сайтов по точному ТЗ.Дизайн сайтов30 заявокЗакрыт11 лет назад
- $200
разработать дизайн лендинга - детские товары тз в приложении раздел с технической информацией в целом не для дизайнеров, но может полезно будетЗавершен11 лет назад
Мой сайт www.apartment.com.ua Настало время обновить сайт: 1)Переделка главной страницы — пожелания сообщу. 2)Внутренние страницы по Вашим эскизам (функционал и наполнение менять не хочется, ну хотя…) 3)Календарь Цен. Жду Цену ...Завершен11 лет назад
- $250
Требуется дизайнер(верстальщик) для разработки шаблона под CMS DLE. Работа разовая, но возможно долгосрочное сотрудничество. Сложность работы не высокая. Возможна качественная переработка публичного шаблона под поставленные требования. ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Все готово я отправляю файл сайта в PSD идея уже понятна, но я хочу добавить изюма в дизайн сайта!Доработать его т.к дизайн сделан на начинающем уровне!Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт11 лет назад
- $170
Сделать дизайн лендинга - одежда и бельё ТЗ в приложенииЗавершен11 лет назад
- $250
Вот сайт http://maksimatorg.ru/ он сейчас вообще не продает, делали в 2011 году, потом забили. Сейчас нужно сделать продающую структура, сам я более менее в этом разбираюсь - подойду к выбору специалиста разборчиво. Нужен человек который ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт11 лет назад