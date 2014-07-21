Ищу талантливых дизайнера/ов

Добрый день, уважаемые коллеги. Для долговременного сотрудничества ищу специалистов своего дела. Основная масса заказов - это качественные информационные (новостные) сайты. Без сложных решений или эксклюзивного функционала.

Главное требование - соблюдение сроков и ответственный подход к работе. Могу простить многое, если соблюдаются эти два правила. Также приветствуется отсутствие шаблонности в творениях, нестандартные решения. Средний бюджет на проект - 100-150$ (Главная+ 2 внутренних страницы). Если проект сложный и выходит за эти рамки - стоимость оговаривается отдельно.

Просьба не оставлять отзывы если вас не устраивает озвученный бюджет. Отсутствие отзывов и ваш рейтинг не так важен как ваше портфолио, поэтому просьба добавлять ссылки на ваши работы, которые входят в рамки указанного бюджета.

С уважением, Вячеслав