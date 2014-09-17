Лендинг для партнёров кухонь

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен21 заявка238 просмотров

Немецкий завод ZUCHEL-KUCHE хочет найти партнёров для открытия салонов в Казахстане ZUCHEL-KUCHE по франшизе. Для этого требуется создать красочный дизайн и верстку подсадочной лендинг страницы, в которой будут указаны условия открытия салона и преимущества открытия такого салона.

Сроки сжатые до 26 июля пятница.

Основной упор сделать на немецком качестве кухонь и показать выгоды сотрудничества с данной франшизой.

11 лет назад
vitalycool
Виталий 
43 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

julia_gorbach
Юлия Горбач 
34 года
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$100
3 дня
Юлия отлично справилась!
Рекомендую Виталия, как заказчика (уже не впервые) за серьезный подход к работе!

Заявки фрилансеров

julia_gorbach
Юлия Горбач 
34 года
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад

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