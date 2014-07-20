Переделать или доделать дизайн первой страницы

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт15 заявок245 просмотров

Необходимо доделать или переделать дизайн 1 -ой страницы статичного сайта ( добавить графику и т.д.). Необходимо предоставить готовую фотку предлагаемого изменения, перед получением согласия и оплаты. Сайт на тему ИТ услуг.

11 лет назад
vache8
Ваче 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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