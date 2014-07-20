Переделать или доделать дизайн первой страницы

Сама тизерка: http://goo.gl/C9QFNa Надо переделать дизайн внешний (о внутреннем отдельно договоримся с победителем), чтобы максимально было непохоже на текущий, ибо он клон http://www.directadvert.ru/ Элементы, текста можно расставлять как душе угодно, креативность ...