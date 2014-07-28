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Редактирование страницы "Корзина" (Prestashop 1.5)
Задача:
Максимально упростить оформление заказа клиента на сайте http://instro.ru
Нового добавлять почти ничего не требуется, только убрать лишние блоки.
Решение:
- из шапки (под корзиной) убрать строку: "Добро пожаловать | Вход"
- при наведении на корзину с добавленным товаром убрать строку: "Доставка Бесплатная доставка!"
После добавления товара в корзину и нажатия кнопки "Оформление заказа" клиент попадает на страницу оформления заказа. Требуется минимально упростить её. При этом желательно чтобы после удаления строк и блоков не было лишнего пустого пространства.
- убрать строку "Состояние корзины"
- убрать строку "Ваша корзина содержит: ... товаров
- убрать одну из двух (любую) дублирующихся строк: "Итого товаров: ... руб".
- кнопку "Продолжить покупки" переименовать в кнопку "Вернуться в магазин" и переместить наверх страницы, перед таблицей.
- убрать ВСЕ блоки (1, 2, 3) - вместо них вывести поля из страницы "Оформить заказ как гость"
В полях из страницы "Оформить заказ как гость" убрать все блоки, кроме:
- e-mail, Имя, город, телефон.
При это все поля НЕ должны быть обязательными. Достаточно, чтобы или e-mail или телефон были заполнены. Иначе регистрация не завершается.
- реализовать кнопку "Загрузить реквизиты" для загрузки файлов до 10Mb
- переименовать кнопку "Сохранить" в кнопку "Отправить заказ"
- При нажатии кнопки "Отправить заказ" заказ с контактными данными и прикреплёнными реквизитами (если есть) отправляется на почту [email protected]; для клиента выводится сообщение: "Ваш заказ успешно отправлен и будет обработан в ближайшее время"
То есть окончательная страница оформления товара должна выглядеть следующим образом:
- Кнопка "Вернуться в магазин"
- таблица с добавленными товарами и суммой заказа;
- поля: e-mail, Имя/Организация, Город, Телефон
- кнопка выбора файлов "Прикрепить реквизиты"
- кнопка "Отправить заказ"
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