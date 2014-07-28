Редактирование страницы "Корзина" (Prestashop 1.5)

Задача:

Максимально упростить оформление заказа клиента на сайте http://instro.ru

Нового добавлять почти ничего не требуется, только убрать лишние блоки.

Решение:

- из шапки (под корзиной) убрать строку: "Добро пожаловать | Вход"

- при наведении на корзину с добавленным товаром убрать строку: "Доставка Бесплатная доставка!"

После добавления товара в корзину и нажатия кнопки "Оформление заказа" клиент попадает на страницу оформления заказа. Требуется минимально упростить её. При этом желательно чтобы после удаления строк и блоков не было лишнего пустого пространства.

- убрать строку "Состояние корзины"

- убрать строку "Ваша корзина содержит: ... товаров

- убрать одну из двух (любую) дублирующихся строк: "Итого товаров: ... руб".

- кнопку "Продолжить покупки" переименовать в кнопку "Вернуться в магазин" и переместить наверх страницы, перед таблицей.

- убрать ВСЕ блоки (1, 2, 3) - вместо них вывести поля из страницы "Оформить заказ как гость"

В полях из страницы "Оформить заказ как гость" убрать все блоки, кроме:

- e-mail, Имя, город, телефон.

При это все поля НЕ должны быть обязательными. Достаточно, чтобы или e-mail или телефон были заполнены. Иначе регистрация не завершается.

- реализовать кнопку "Загрузить реквизиты" для загрузки файлов до 10Mb

- переименовать кнопку "Сохранить" в кнопку "Отправить заказ"

- При нажатии кнопки "Отправить заказ" заказ с контактными данными и прикреплёнными реквизитами (если есть) отправляется на почту [email protected]; для клиента выводится сообщение: "Ваш заказ успешно отправлен и будет обработан в ближайшее время"

То есть окончательная страница оформления товара должна выглядеть следующим образом:

- Кнопка "Вернуться в магазин"

- таблица с добавленными товарами и суммой заказа;

- поля: e-mail, Имя/Организация, Город, Телефон

- кнопка выбора файлов "Прикрепить реквизиты"

- кнопка "Отправить заказ"