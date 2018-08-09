Нужно доделать дизайн форума Кто делал ,чучуть не долелал ,физический не может доделать
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- Дизайн форумаДизайн сайтовнет заявокЗакрыт3 месяца назад
- $30
Есть сайт форума pasiekapszczelarska.pl на системе Invision Community v4.7.8.для него разработан новый дизайн. Макет сделан в фотошопе (картинку образца дизайна прилагаю), нужно поставить на существующий сайт.PhotoshopДизайн форумаДизайн сайтов3 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
Нужно с нуля создать форум, тематика (вилки,валуи,ставки на спорт) - цель создания данного форума для объединения профессионалов которые зарабатывают на букмекерских конторах. Дизайн форума имеется на картинках , нужно именно +- идентичный, так же ...TildaДизайн форумаСайты «под ключ»7 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно сделать что-то наподобие Habr Q&A, но при этом нечто минималистичное вроде Pinterest Описание функционала: Этот форум будет чем-то где люди смогут поделиться своим творчеством как на Pinterest или задавать вопросы людям единомышленникам в их ...Дизайн форумаДизайн сайтов5 заявокЗакрыт3 года назад
Есть готовый дизайн форума. Форум на тему медицины. Нужно сверстать и реализовать функционал на движке. Изначально предполагали Drupal. Но это обсуждаемо, можете предложить свой вариант. Макеты и подробности кандидатам с отзывами и портфолио. Оплата поэтапно, ...DrupalДизайн форумаHTML-верстка8 заявокЗакрыт3 года назад
Задача: сверстать готовый дизайн форума, писать плагины по согласованию.HTML-верстка11 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно сделать простой сайт. Идея как ето должно выглядить уже есть. Также перенести на него форум, с другого сайта (возможно нужно будет изменить дизайн форума под новый сайт)WordPressДизайн форумаСайты «под ключ»8 заявокЗакрыт4 года назад
- $238
Посадить дизайн форума XenForo пишите в skypeДизайн сайтов2 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужна описание к сайту : MirageSide.ru(это сообщество игры Lineage i cs go ,сайт больше похож на портал,покупка продажа вещей за реальные деньги,присустсвует реклама на сайте,дополнения к самой игры и многое другое . Что ...Дизайн форумаНаполнение сайтов4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $150
Нужно сделать простенький дизайн форума по игре RFOnline. Более подробную информацию и примеры при личной беседе.Форум стоит на платформе Xenforo. Срок на выполнение 20дней.Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт5 лет назад
На сайте online-kassa.ru есть форум. Сам сайт на WP, а форум на XenForo. Задача – дизайн форума, функционал header и footer сделать как на оригинальном сайте. Под дизайном подразумевается цвета, шрифты. Нужно верстать и программировать Оплата поэтапно либо в ...WordPressДизайн сайтаXenForoДизайн форумаВеб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! В общем хотелось бы уникальный дизайн для форума. Сайты, дизайн которых мне нравится: 1.[url=https://nulledbb.com/]https://nulledbb.com/[/url] 2.[url=https://socialengineered.net/]https://socialengineered.net/[/url] (Именно темного вида)Дизайн форумаДизайн сайтов16 заявокЗакрыт6 лет назад
На стандартные спам рассылки не отвечаю. Требуется seo специалист для совместной работы (оплачиваемой) плачу только за результат, к примеру добились 10 уников в сутки с поиска 1000р, 20 еще 1000р и т.д, оплата сразу по достижению цели. В ...Дизайн форумаПоисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Изменить дизайн форума без проседания в поисковиках и потери базы данных. Нравится [url=http://themeforest.net/item/nexus-premium-vanilla-2-theme/full_screen_preview/8182116]дизайн[/url], наш [url=http://kuimov.kz/forums/]форум[/url]. Движок WP bb. Замена движка не расматривается. [b]Добавлено. [/b]Если вы решили откликнутся на проект, указывайте цену и решения. А заранее заготовление сообщение с просьбой ознакомится ...WordPressДизайн форумаДизайн сайтов6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $300
[b]Чего нужно:[/b] Нужно сделать фееричный дизайн форума и отдельных страниц, конечно с адаптивом. [b]Кого ищем или нет:[/b] Вообщем дизайнеры шаблонщики и типовики, идите мимо сразу, просто достала эта серая масса людей. Нужен Дизайнер с большой с@ка буквы, который любит ...PhotoshopДизайн форумаДизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
создание форума на вышеуказанном движке, защита, ограждение от спама, подтверждение учетной записи по email, все необходимые модули + дизайн форума + перенос небольшой базы phpbb (525 постов, 84 участника, 85 тем). Вывод форума на странице wordpress. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $50
Первое работа в связке redmine+git+cpanel с бекапами. Нужно - при регистрации вывести дополнительные чекбоксы, чтобы информация админу показывалась на этапе регистрации и админ мог принять решение давать доступ к форуму или нет. Настроить права форумов чтобы ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $200
Нужно перерисовать текущий шаблон, что бы он был похожим на сайт.Дизайн форумаДизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $300
Нужен дизаин форума, полное ТЗ в Личке. Если вы готовы взяться за копирование уже существующего форума(я картинки, вам надо будет просто перерисовать его и отдать мне в psd) обсуждается отдельно. Бюджет можно увеличить. Прошу тех кто ранее ...Дизайн форумаДизайн сайтов19 заявокЗакрыт9 лет назад
разработать дизайн форума. Или можно предложить свой, разработанный ранее. Подробности при обсуждении ваших предложений.WordPressСайт на WordPressДизайн форумаДизайн сайтов11 заявокЗакрыт9 лет назад