На сайте online-kassa.ru есть форум. Сам сайт на WP, а форум на XenForo. Задача – дизайн форума, функционал header и footer сделать как на оригинальном сайте. Под дизайном подразумевается цвета, шрифты. Нужно верстать и программировать Оплата поэтапно либо в ...