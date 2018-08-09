Заказать дизайн форума

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  • Поменять дизайн форума

    $30

    Есть сайт форума pasiekapszczelarska.pl на системе Invision Community v4.7.8.для него разработан новый дизайн. Макет сделан в фотошопе (картинку образца дизайна прилагаю), нужно поставить на существующий сайт.

    PhotoshopДизайн форума
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Создать форум

    Нужно с нуля создать форум, тематика (вилки,валуи,ставки на спорт) - цель создания данного форума для объединения профессионалов которые зарабатывают на букмекерских конторах. Дизайн форума имеется на картинках , нужно именно +- идентичный, так же ...

    TildaДизайн форума
    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Сделать дизайн форума

    Нужно сделать что-то наподобие Habr Q&amp;A, но при этом нечто минималистичное вроде Pinterest Описание функционала: ﻿Этот форум будет чем-то где люди смогут поделиться своим творчеством как на Pinterest или задавать вопросы людям единомышленникам в их ...

    Дизайн форума
    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сверстать сайт-форум

    Есть готовый дизайн форума. Форум на тему медицины. Нужно сверстать и реализовать функционал на движке. Изначально предполагали Drupal. Но это обсуждаемо, можете предложить свой вариант. Макеты и подробности кандидатам с отзывами и портфолио. Оплата поэтапно, ...

    DrupalДизайн форума
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Одностраничный сайт (вордпресс) + перенести форум с другого сайта

    Нужно сделать простой сайт. Идея как ето должно выглядить уже есть. Также перенести на него форум, с другого сайта (возможно нужно будет изменить дизайн форума под новый сайт)

    WordPressДизайн форума
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Международное игровое сообщество

    Нужна описание к сайту : MirageSide.ru(это сообщество игры Lineage i cs go ,сайт больше похож на портал,покупка продажа вещей за реальные деньги,присустсвует реклама на сайте,дополнения к самой игры и многое другое . ﻿ Что ...

    Дизайн форума
    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Подогнать форум XenForo под дизайн сайта

    На сайте online-kassa.ru есть форум. Сам сайт на WP, а форум на XenForo.  Задача – дизайн форума, функционал header и footer сделать как на оригинальном сайте.   Под дизайном подразумевается цвета, шрифты.  Нужно верстать и программировать Оплата поэтапно либо в ...

    WordPressДизайн сайтаXenForoДизайн форума
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн форума на MyBB

    Здравствуйте! В общем хотелось бы уникальный дизайн для форума. Сайты, дизайн которых мне нравится: 1.[url=https://nulledbb.com/]https://nulledbb.com/[/url] 2.[url=https://socialengineered.net/]https://socialengineered.net/[/url] (Именно темного вида)

    Дизайн форума
    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • SEO продвижение

    На стандартные спам рассылки не отвечаю. Требуется seo специалист для совместной работы (оплачиваемой) плачу только за результат, к примеру добились 10 уников в сутки с поиска 1000р, 20 еще 1000р и т.д, оплата сразу по достижению цели. В ...

    Дизайн форума
    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Изменить дизайн форума.

    Изменить дизайн форума без проседания в поисковиках и потери базы данных. Нравится [url=http://themeforest.net/item/nexus-premium-vanilla-2-theme/full_screen_preview/8182116]дизайн[/url], наш [url=http://kuimov.kz/forums/]форум[/url]. Движок WP bb. Замена движка не расматривается. [b]Добавлено. [/b]Если вы решили откликнутся на проект, указывайте цену и решения. А заранее заготовление сообщение с просьбой ознакомится ...

    WordPressДизайн форума
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн форума и страниц - нужен дизайнер без комплесов

    $300

    [b]Чего нужно:[/b] Нужно сделать фееричный дизайн форума и отдельных страниц, конечно с адаптивом.  [b]Кого ищем или нет:[/b] Вообщем дизайнеры шаблонщики и типовики, идите мимо сразу, просто достала эта серая масса людей.  Нужен Дизайнер с большой с@ка буквы, который любит ...

    PhotoshopДизайн форума
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Создание форума на Vbulletin

    создание форума на вышеуказанном движке, защита, ограждение от спама, подтверждение учетной записи по email, все необходимые модули + дизайн форума + перенос небольшой базы phpbb (525 постов, 84 участника, 85 тем). Вывод форума на странице wordpress. ...

    WordPressCSSphpBBДизайн форума
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • PHP bb дополнительный функционал в регистрации

    $50

    Первое работа в связке redmine+git+cpanel с бекапами. Нужно - при регистрации вывести дополнительные чекбоксы, чтобы информация админу показывалась на этапе регистрации и админ мог принять решение давать доступ к форуму или нет. Настроить права форумов чтобы ...

    PHPRedminecPanelGitphpBBДизайн форума
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн форума

    $200

    Нужно перерисовать текущий шаблон, что бы он был похожим на сайт.

    Дизайн форума
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн форума

    $300

    Нужен дизаин форума, полное ТЗ в Личке. Если вы готовы взяться за копирование уже существующего форума(я картинки, вам надо будет просто перерисовать его и отдать мне в psd) обсуждается отдельно. Бюджет можно увеличить. Прошу тех кто ранее ...

    Дизайн форума
    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    9 лет назад