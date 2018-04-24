Подогнать форум XenForo под дизайн сайта

На сайте online-kassa.ru есть форум. Сам сайт на WP, а форум на XenForo.

Задача – дизайн форума, функционал header и footer сделать как на оригинальном сайте.

Под дизайном подразумевается цвета, шрифты.

Нужно верстать и программировать

Оплата поэтапно либо в конце