Cделать интеграцию приложения "мои звонки" в CRM систему INTRUM

$50
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка100 просмотров
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https://www.intrumnet.com/wiki/API-17

https://www.moizvonki.ru/guide/api/

Используя эти api нужно написать интеграцию приложения в CRM, чтобы можно было совершать звонки с записью из CRM. Любые дополнительные данные предоставим при необходимости.

6 лет назад
ABT
35 летКазахстан
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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