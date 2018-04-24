1. Руссифицировать базу "Регионы Города Районы - России" 2. Руссифицировать буза "Категории" 3. Руссифицировать фронт сайта 4. Руссифицировать кабинет юзера. Сайт написан на Laravel - поэтому знание этого фреймворка обязательно. Оплата по факту WMR, QIWI
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Opencart: задачка
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