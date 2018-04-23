Настроить тему WORDPRESS

Требуется реализовать функцию сканирования (выбор доступного сканнера, получение изображения, отправка изображения на сервер методом POST) из веб-браузера.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Настроить тему на домене ksatrip.com по аналогу www.n1pro.com.au/
1 заменить иконки
2 заменить картинки в слайдере изображения я пришлю 1 слайдер и 2 я уже сделал
3 сделать раздел контакты сделать карту гугл с адресом в контактах
4 Меню аналог с www.n1pro.com.au/ HOME SERVICES BLOG CONTACT добавить SHOP
5 Добавить логотип
6 текст заменить на
OUR AIM TO BECOME NUMBER 1 CLEAN
We provide end of lease cleaning in Melbourne western suburbs. We are expertise in carpet cleaning. Guaranteed 100% bond refund as well as we will beat any quotes. Discuss with us your requirements at 0426 604 623.
заменить на текст
THE BEST TEAM IS HERE IN YOUR CITY
The cleaning company NTE is a company that has existed on the market of Muscat for several years and is well known to both ordinary consumers and professionals of cleaning services. Our truly home-based approach allows you to clean your apartment, home or office in the shortest possible time and do it on terms that are beneficial to you.
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