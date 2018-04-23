Нужно настроить контекстную рекламу в ЯндексДирект

Нужно создать и настроить контекстную рекламную кампанию для страницы сайта –

http://schekoldin.ru/proektirovanie/individualnyj-zhiloj-dom-kottedzh-taunhaus/

Регион показа – Уфа, Башкирия

Списки слов из вордстата помогу отфильтровать.

Бюджет ограничен. Оплата по завершении работы.

Если ваша работа будет выполнена качественно, то закажу под такую же работу еще некоторые страницы этого сайта и другие сайты. Пишите Ваш скайп.