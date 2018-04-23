Нужно настроить контекстную рекламу в ЯндексДирект

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Нужно создать и настроить контекстную рекламную кампанию для страницы сайта –  

http://schekoldin.ru/proektirovanie/individualnyj-zhiloj-dom-kottedzh-taunhaus/

Регион показа – Уфа, Башкирия 

Списки слов из вордстата помогу отфильтровать. 

Бюджет ограничен. Оплата по завершении работы. 

Если ваша работа будет выполнена качественно, то закажу под такую же работу еще некоторые страницы этого сайта и другие сайты. Пишите Ваш скайп.

6 лет назад
Maximum1988
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад