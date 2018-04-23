Исправить мобильную версию

Добрый день Есть задача: Почти год назад был сайт, его обновили, сейчас он выглядит так http://najmnews.com (он на WP) Раньше на том же домене был другой сайт - старый. В хостинге есть часть старой БД (там точно есть таблица со ...
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Проблемы с мобильной версией сайта. Нужно исправить несколько проблем
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