В OpenCart из админки пропала связь с 1С

Добрый день Есть задача: Почти год назад был сайт, его обновили, сейчас он выглядит так http://najmnews.com (он на WP) Раньше на том же домене был другой сайт - старый. В хостинге есть часть старой БД (там точно есть таблица со ...
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Сайт по средством синхронизации подтягивает остатки и цену товара из 1С.
Связующим звеном был уникальный ID товара. Загружая товар в 1С ему присваивался iD.
Далее занося этот ID в админке сайта в карточку товара отображались остатки и цена на сайте.
Но сейчас в админке нет даже такого раздела, чтобы загружать новый товар по ID.
Ранее в админке в панели управления в меню под разделам Товары был раздел Номенклатура.
Теперь его нет.
Может это произошло из-за обновление Опенкарт.
Необходимо вернуть данный функционал.
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