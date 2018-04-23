В OpenCart из админки пропала связь с 1С

Сайт по средством синхронизации подтягивает остатки и цену товара из 1С.

Связующим звеном был уникальный ID товара. Загружая товар в 1С ему присваивался iD.

Далее занося этот ID в админке сайта в карточку товара отображались остатки и цена на сайте.

Но сейчас в админке нет даже такого раздела, чтобы загружать новый товар по ID.

Ранее в админке в панели управления в меню под разделам Товары был раздел Номенклатура.

Теперь его нет.

Может это произошло из-за обновление Опенкарт.

Необходимо вернуть данный функционал.

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