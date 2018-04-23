Упростить(Подправить) работу корзины OpenCart+ привязать оплату онлайн

Здравствуйте.Интернет-магазин 101wow.ru

Движок: Open Cart-Есть установленный модуль для корзины Simple 4.9.4

-Цель задания максимально упростить заказ для клиента.

В данный момент после клика купить появляется ненужное всплывающее окно (прикрепляю принт-скрин)- его нужно убрать

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Задача:

-1) Чтоб посетитель сайта после клика на кнопку "Купить" сразу переадресовывался на страницу https://101wow.ru/cart/

-2) И также напишите инструкцию как потом(хочу потестировать) настроить чтоб человек после клика на кнопку "Купить" сразу переадресовывался на страницу https://101wow.ru/simplecheckout/, пропуская страницу https://101wow.ru/cart/

-3) при оформлении заказа в разделе "Способ оплаты"Сейчас указан только вариант" Оплата при доставке" - Этот вариант замените на "Оплата при получении"и еще добавьте способ оплаты "Оплата банковской картой на сайте"

-4) Интегрировать (привязать) к варианту"Оплата банковской картой на сайте" модуль (или код -не знаю точную формулировку) Яндекс Кассы (документы по ней готовы, к работе готов сервис)

-5) И еще есть модуль в админ.панели "Купить в 1 клик"- некоторое время назад данные, вносимые посетителем перестали сохраняться, хотя уведомления о них на мейл приходят также