Создание внедрение чата в личный кабинет

У единички есть категории двойки, их нужно упорядочить в алфавитном порядке (все, относительно единички). Далее тройки нужно упорядочить в алфавитном порядке относительно каждой двойки (т.е. у каждой двойки, тройки будут начинаться с начала алфавита). Четверки ...
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Требуется создать модуль чата в личный кабинет php пользователя.
1. Чат должен быть рассчитан отдельно для каждого аккаунта(клиента)
2. Отвечать аккаунту могут различные менеджеры
3. Чат должен включать в себя обмен фаилами
4. Должно быть установлено универсальное окно, где менеджеры видят сообщения от каждого из пользователей и имеют возможность ответь каждому из них.
Тестовый доступ в личный кабинет, где должен быть установлен чат пользователя.
https://fleet-cards.ru/tcabinet_new/
Логин и пароль: testtest
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