Создание внедрение чата в личный кабинет

Требуется создать модуль чата в личный кабинет php пользователя.

1. Чат должен быть рассчитан отдельно для каждого аккаунта(клиента)

2. Отвечать аккаунту могут различные менеджеры

3. Чат должен включать в себя обмен фаилами

4. Должно быть установлено универсальное окно, где менеджеры видят сообщения от каждого из пользователей и имеют возможность ответь каждому из них.

Тестовый доступ в личный кабинет, где должен быть установлен чат пользователя.

https://fleet-cards.ru/tcabinet_new/

Логин и пароль: testtest