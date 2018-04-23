Претензии к админке, в будущем редизайн

Есть сайт на битриксе с определенным контентом, нормально индексируется поисковиками, в принципе всё работает, но есть претензии к неудобной админке и в будущем нужен будет редизайн. На данном этапе нужно:

1. Проверить состояние и качество сборки сайта, сделать краткое заключение – будет дан доступ к сайту.

2. С учетом результатов проверки подготовить рекомендации по вариантам дальнейших доработок сайта (вариант 1 оставить на битрикс, доработать админку и сделать редизайн – затраты по времени и стоимость, вариант 2 перенести всё на новый движок и перенести контент – затраты по времени и стоимость, важно обосновать необходимость переноса на другой движок).

Понятно, что оценка затрат и стоимости по вариантам будет примерной, но на данном этапе этого достаточно, главное постараться сделать максимально реалистично и аккуратно.

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