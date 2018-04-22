Требуется изменить Bootstrap Admin Skin на готовом проекте.

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка165 просмотров
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Изменить админ панель проекта https://sma.tecdiary.com/admin/login, на панель http://geedmo.com/?item=47Admin

Bootstrap
6 лет назад
guest_15244632221544
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
esparce
Сергей 
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
30 отзывов(-6)
6 лет назад
$30
1 день