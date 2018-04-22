Консультация по php

$3
Веб-программированиеЗавершен1 заявка131 просмотр
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Привет!

Как правильно составить выражение?

[code]

Нет описания

[/code]Если для товара задано описание то выводить его, а если нет выводить текст "Нет описания"

PHP
6 лет назад
ivansatana
Иван 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
dzherelo
Виталий 
44 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 дня назад
6 лет назад
$1
1 день
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