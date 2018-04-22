Сделать маленький скрипт (API)

Нужно сделать небольшое API

Пример:

Есть база, в ней таблица home, в которое есть колонки 1 2 3 4 с определенными параметрами.

Нужно эти параметры на другом сайте отобразить.

Требования:

1. Безопасность, так что бы нельзя было что то слить или сделать инъекцию или еще что то в этом роде.

2. Нужно все шифровать в SHA256 или MD5 что бы нельзя было узнать параметры переменных и т.д.

В кратциях нужно максимально шифровать все данные, так как в этом нуждается наша задача.

Хотелось бы узнать есть варианты как запретить отслежку POST GET запросов?

3. Чистое решение без всяких библиотек и еще чего то, чистый php, js, mysql.

От вас жду адекватные предложения в плане цены и сроков так как проект не большой.