[DLE] Доработать модуль

Требуется создать функцию создания виртуального хостинга для сайта. Нужно что бы создавался под домен, база MySQL, размер памяти под сайт. Вообщем должно получится в итоге создание виртуального хостинга под сайт.
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Добрый день.
Есть мини модуль "Downpage" https://dleshka.org/moduls/6017-downpage-skachivanie-na-otdelnoy-stranice-dle-11x-12x.html
Основанные проблемы:
На сайте загруженны .torrent файлы, размер раздачи выводится отдально, размер .torrent файла обычно менее 100кб, после перехода настраницу скачивания файла, такая картина - Размер файла 0кб и после отсчёта отдаётся пустой торрент файл. Остальные файлы отдаются нормально.
Т3
1) Подправить подсчёт размера файла, если файл .torrent => получать размер c БД модуля (Tracker for DLE), если обычный - показывать как есть.
2) Скачивание происходит на отдельной странице, со своим оформлением, нужно сделать чтоб подгружался основной шаблон (Шапка, низ, блоки).
3) Подправить отдачу файлов, zip. apk отдаёт нормально, а .torrent отправляет пустой
Жду цену.
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