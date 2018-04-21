[DLE] Доработать модуль

Добрый день.

Есть мини модуль "Downpage" https://dleshka.org/moduls/6017-downpage-skachivanie-na-otdelnoy-stranice-dle-11x-12x.html

Основанные проблемы:

На сайте загруженны .torrent файлы, размер раздачи выводится отдально, размер .torrent файла обычно менее 100кб, после перехода настраницу скачивания файла, такая картина - Размер файла 0кб и после отсчёта отдаётся пустой торрент файл. Остальные файлы отдаются нормально.

Т3

1) Подправить подсчёт размера файла, если файл .torrent => получать размер c БД модуля (Tracker for DLE), если обычный - показывать как есть.

2) Скачивание происходит на отдельной странице, со своим оформлением, нужно сделать чтоб подгружался основной шаблон (Шапка, низ, блоки).

3) Подправить отдачу файлов, zip. apk отдаёт нормально, а .torrent отправляет пустой

Жду цену.