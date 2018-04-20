Откорректировать работу скрипта комментариев

Требуется создать функцию создания виртуального хостинга для сайта. Нужно что бы создавался под домен, база MySQL, размер памяти под сайт. Вообщем должно получится в итоге создание виртуального хостинга под сайт.
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Есть проблема, движок сайта - подгружает jQuery.
Модуль комментариев (который подключен отдельно) - подгружает jQuery тоже.
Из-за этого (как сообщили разработчики скрипта системы комментариев), происходит конфликт, и форма комментариев не работает (комментарии посредством jQuery не отправляются). (скрипт commentics.org).
Собственно нужно как то исправить ситуацию.
При этом, отключить вывод jQuery на основном сайте не получится. Т.е. нужно поковыряться непосредственно с движком commentics.org
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