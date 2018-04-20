Откорректировать работу скрипта комментариев

Веб-программированиеЗакрыт18 заявок402 просмотра
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Есть проблема, движок сайта - подгружает  jQuery.

Модуль комментариев (который подключен отдельно) - подгружает  jQuery тоже.

Из-за этого (как сообщили разработчики скрипта системы комментариев), происходит конфликт,  и форма комментариев не работает (комментарии посредством  jQuery не отправляются).  (скрипт commentics.org).

Собственно нужно как то исправить ситуацию.

При этом, отключить вывод  jQuery на основном сайте не получится. Т.е. нужно поковыряться непосредственно с движком commentics.org

6 лет назад
allseo
37 летТаиланд
15 лет в сервисе
Был
год назад
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