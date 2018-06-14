Нужно сверстать сайт на Joomla

$170
Веб-программированиеЗавершен5 заявок289 просмотров
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Валидная верстка адаптивная с учетом всех требований

После на существующий сайт на Joomla все натенуть и сделать рабочим

Дизайн https://yadi.sk/d/6BvlsFbz3U7VE9

Joomla
6 лет назад
Webigor
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
eager-beaver
Борис 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$195
21 день
Борис делал свою задачу в программировании проблем небыло, в верстки были свои недочеты и очень много времени занял результат. В основном притензий как к исполнителю кроме времени нет. Спасибо
Всё хорошо. Заказчик терпеливый, вежливый, с оплатой проблем нет.