Нужно сверстать сайт на Joomla

Требуется создать функцию создания виртуального хостинга для сайта. Нужно что бы создавался под домен, база MySQL, размер памяти под сайт. Вообщем должно получится в итоге создание виртуального хостинга под сайт.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Валидная верстка адаптивная с учетом всех требований
После на существующий сайт на Joomla все натенуть и сделать рабочим
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