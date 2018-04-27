Сделать парсинг информации и вывести информацию на сайт

Есть бот телеграм, написанный на питоне, на локалке, все хорошо работает, на сервере лонг поллинг не справляется, отключается постоянно. При переходе на вебхуки бот на сервере не работает. Нужно помочь корректно задеплоить бота на сервер (сижу на ...