Сделать парсинг информации и вывести информацию на сайт

$25
Веб-программированиеЗавершен5 заявок214 просмотров
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Необходимо допилить сайт, чтобы на нём отображалась информация с другого сайта.

Исполнитель должен иметь опыт работы и быть ориентирован на быстрое выполнение работы

Наличие скайпа обязательно

Детальное тз после собеседования

6 лет назад
webportal2015
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
squirrel25
Виктор 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$40
2 дня
Быстро справился с заданием. Отличный Исполнитель
Приятно было сотрудничать с Евгением. Детальное ТЗ, вежливое общение, на все возникающие вопросы отвечал оперативно. Оплата согласно договоренностям. Рекомендую как порядочного заказчика.
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