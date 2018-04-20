Нужна консультация, как задеплоить бота телеграм на вебхуках

Есть бот телеграм, написанный на питоне, на локалке, все хорошо работает, на сервере лонг поллинг не справляется, отключается постоянно.

При переходе на вебхуки бот на сервере не работает.

Нужно помочь корректно задеплоить бота на сервер (сижу на инфре, это от мэйл.ру) рассказать, показать, как это делать, чтобы я мог это делать сам в будущем.

Важно, чтобы бот таки заработал, а не просто мы поговорили и в теории договорились, как это должно работать )