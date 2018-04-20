Покупка товара с параметрами на joomla

На моем сайте madwrappers.ru сделать следующее. ко всем страницам услуг добавить отзывы как на скриншоте 222 Вывести в карточке услуги блок с акцией, по примеру как на скрине в прикреплении. снимок 215. Так же вывести на всех страницах ...
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Нужно на базе любого компонента на joomla сделать возможность покупки нескольких товаров с атрибутами как тут moskitka.online/
После нажатия кнопки товар с параметрами падает в корзину
Без предоплат, оплата поэтапно либо по завершению
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