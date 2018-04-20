Покупка товара с параметрами на joomla

Нужно на базе любого компонента на joomla сделать возможность покупки нескольких товаров с атрибутами как тут moskitka.online/

После нажатия кнопки товар с параметрами падает в корзину

Без предоплат, оплата поэтапно либо по завершению

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