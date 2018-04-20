Покупка товара с параметрами на joomla

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка138 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно на базе любого компонента на joomla сделать возможность покупки нескольких товаров с атрибутами как тут moskitka.online/ 

После нажатия кнопки товар с параметрами падает в корзину

Без предоплат,  оплата поэтапно либо по завершению

Пишите скайп

Joomla
6 лет назад
romariokisslove
Роман 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Доработки по сайту

    На моем сайте madwrappers.ru сделать следующее.  ко всем страницам услуг добавить отзывы как на скриншоте 222 Вывести в карточке услуги блок с акцией, по примеру как на скрине в прикреплении. снимок 215.  Так же вывести на всех страницах ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Переделать фаил для вывода рекламы adsense

    На сайте в админки есть блок для вывода на сайт текстового блока , мне нужно его переделать так что бы туда можно было вставить код adsense лишнее с него убрать. Оставить только поле для помещения кода ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Надо написать скрипт

    есть 2 сайта , надо написать скрипт . Скрипт обходит эти 2 сайта , сопоставляет товары по артикулу . На выходе файл - 2 колонки url на 1м сайте , url на 2м сайте . ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Закончить многопоточный парсер на PHP

    Сам парсер представляет из себя комбайн из несколько функций.  Исполнитель начал работу по ТЗ, но не справился с работой (есть наработки программиста, который начал проект).  Основной функционал состоит из:   Многопоточный парсинг доменов из нескольких источников, .  Парсинг информации по ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • [DLE] Доработать мини модуль

    Добрый день. Есть мини модуль "Downpage" https://dleshka.org/moduls/6017-downpage-skachivanie-na-otdelnoy-stranice-dle-11x-12x.html Основанные проблемы: На сайте загруженны .torrent файлы, размер раздачи выводится отдально, размер .torrent файла обычно менее 100кб, после перехода настраницу скачивания файла, такая картина - Размер файла 0кб и после отсчёта отдаётся ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сборка блога на wordpress

    Добрый день, коллеги!  Есть дизайн макет блога. Задача, сверстать и собрать его на wordpress.  Все стандартно:  - Главная страница  - Страница категории  - Страница записи  - Статическая страница  Из функционала:  1. Подписка и рассылка уведомлений о новых материалах (автоматическая при добавлении и ручная, ...

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Форма обратной связи

    1.  Создать форму сбора лидов (обратной связи). 2.  Интегрировать форму в лендинг, вызывается по клику на кнопку. Есть особенности. 3.  Разместить вторую форму, вызывается при попытке посетителя покинуть сайт. Подробности в личной переписке.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Настройка woocommerce

    $33

    1 - Сделать чтобы поиск работал по артикулу при нажатии на enter 2 - В сайдбаре оставить атрибуты только на странице товаров (сейчас они есть и на страницах категорий) 3 - Сделать скидку на все товары. 4 - ...

    WooCommerce
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка модуля корзины.

    Сайт Solobags.ru  В корзине не видно товара, когда кладешь туда его. Cделать так, чтоб было видно в вашей корзине X товаров по цене Y.  И чтоб слово корзина тоже было кнопкой, когда жмешь на него переходишь в ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад