Сборка блога на wordpress

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки143 просмотра
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Добрый день, коллеги! 

Есть дизайн макет блога. Задача, сверстать и собрать его на wordpress. 

Все стандартно: 

- Главная страница 

- Страница категории 

- Страница записи 

- Статическая страница 

Из функционала: 

1. Подписка и рассылка уведомлений о новых материалах (автоматическая при добавлении и ручная, которая инициируется пользователем) Предпочтительно MailPoet 

2. Подписка на определенную категорию в блоге 

3. Возможность ставить лайки на страницы 

Детали в скайп

Без предоплат,  оплата поэтапно либо по завершению

WordPress
6 лет назад
romariokisslove
Роман 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад