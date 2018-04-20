Доработка Битрикс24

Автоматическая смена статусов у лидов и сделок, проверка по отметкам о выполнении. Добавить кнопку Выполнение, открывается новое окно с пунктами и чекбоксами или добавлением файла. На разных статусах/стадиях доступны определенные пункты, которые необходимо отметить. Кнопка Изменить выполнение, для редактирования пунктов и файлов в предыдущих статусах/стадиях. Если отметки стоят, файлы добавлены, переход на статус/стадию выше.

Необходимо добавить поле множественного выбора в лиды, но на разных статусах разный список для выбора.

Разветвление на разных стадиях сделки с выбором варианта направления (подстадии). Возможность добавлять на любом статусе/стадии дополнительные статусы/стадии. По окончании прохода по дополнительным статусам/стадиям переход на следующий статус/стадию из основного.

Интересует возможность выполнения каждого пункта и стоимость.