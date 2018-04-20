Доработка Битрикс24

Добрый день! Cпарсить с этого сайта: http://www.tinko.ru/ Спарсить характеристики товара нужно в свойства плагина woocomerce. У каждой категории свои свойства для фильтрации. Без студий, без третьих лиц, чисто спец back-end.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Автоматическая смена статусов у лидов и сделок, проверка по отметкам о выполнении. Добавить кнопку Выполнение, открывается новое окно с пунктами и чекбоксами или добавлением файла. На разных статусах/стадиях доступны определенные пункты, которые необходимо отметить. Кнопка Изменить выполнение, для редактирования пунктов и файлов в предыдущих статусах/стадиях. Если отметки стоят, файлы добавлены, переход на статус/стадию выше.
Необходимо добавить поле множественного выбора в лиды, но на разных статусах разный список для выбора.
Разветвление на разных стадиях сделки с выбором варианта направления (подстадии). Возможность добавлять на любом статусе/стадии дополнительные статусы/стадии. По окончании прохода по дополнительным статусам/стадиям переход на следующий статус/стадию из основного.
Интересует возможность выполнения каждого пункта и стоимость.
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