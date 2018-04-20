Добрый день! Cпарсить с этого сайта: http://www.tinko.ru/ Спарсить характеристики товара нужно в свойства плагина woocomerce. У каждой категории свои свойства для фильтрации. Без студий, без третьих лиц, чисто спец back-end.
Нужен опытный спец по Opencart 2. Правка косяков и мелкие работы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен опытный спец по Opencart 2. Правка косяков и мелкие работы по сайту.
1. Не работает быстрый заказ (не приходит на почту, хотя при оформлении обычного заказа- на почту всё приходит)2. Кнопка Заказать обратный звонок (отредактировать графы http://joxi.ru/RmzXZMRF0oBloA и сделать с Большой буквы, чтобы работала форма обратной связи, не приходит тоже на почту!)3. Не работает сео урлы! Например изменяю http://joxi.ru/YmEVMo4s0pQxw2 а адрес товара так есть прежний http://termgidro.ru/3sp-60-1-8-155 и не меняется ССылка на этот пример http://termgidro.ru/admin/index.php?route=catalog/product/edit&token=2YhPi4kXL6IAMJLp8dsMn1pbFzdhBdCY&product_id=155Нужно избавиться на товарах от лишних хвостов http://joxi.ru/bmoogXDUxBZqom, нужно сделать чтобы модель без дальнейших хвостов. 4. На карточку товара Вывести в Рекомендуемые чтобы отображались товары лишь их одниой и той же категории товаров в рекомендуемых5. Поставить модуль отключения/включения товаров/категорий. Думаю этот подойдёт?https://opencartforum.com/files/file/2562-enabledisable-products-vklotkl-tovarov-odnoy-knopkoy/А есть ещё чтонибуть такое но со статусами, например некоторые ставить в статус "под заказ"?! Как лучше реализовать?6. НА странице категорий - чтобы категории находились под фильтрами и чтобы при изменении настроек Мега фильтра они опять вверх не уходили!7.При открытии с мобильного:На главной - переименовать с "категории" в «Меню»не нажимаются и не открываются фильтры на мобильномЧтобы при нажатии на номер телефона - дозванивалось на номер.
P.s.: если плохо знаете OC - не пишите!
За подробностями в ЛС или Skype:
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Задача следующая: Написать расширение которое будет парсить с сайта http://streamkiste.tv название фильма (в открытой текущей вкладке), постер, описание, год, жанры.Закрыт6 лет назад
Наподобие http://www.bolshoyvopros.ru/ Функционал - тот же: рейтинги, оплаты, вопросы и т.д. (пожалуйста, посмотрите, внимательно сам сайт и его функционал, прежде чем оставлять заявку) Спасибо!:)Закрыт6 лет назад
В csv вносим данные: Имя Email Для начала заполняем на страничке вебморды скрипта поля: 1. Загружаем csv в поле 2. Указываем адрес гугл формы (из браузера). Пример формы: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWFnY9Sp6R0jdfxA-zQhcFihkWr9sXhLg-fimpEzL-pI0eKA/viewform 3. Выбираем задержку в секундах между отправкой 5-10-20-40-60 Скрипт берет каждую строку csv ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Написать серверную часть для приложения Андроид технологии PHP+MySQL +возможно JavaScript (маловероятно) Можно на фреймворках. Функционал приложения: Отправка фото на сервер, отправка координат на сервер, заполнение табличных данных на сервер, заполнение данных из выпадающего меню отправка на сервер и ...Закрыт6 лет назад
Имеется сайт на Woocommerce, необходимо настроить интеграцию с API Axiomus. Документация: axiomus.ru/customers/api/ http://www.axiomus.ru/API_guide.php Расчет стоимости доставки при оформлении заказа, в зависимости от выбранного способа доставки При оформлении заказа автоматически подставлять город, который определил сайт, предлагать варианты доставки согласно городу ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт6 лет назад
Нужен парсинг для двух сайтов, один пока в разработке. Для другого сейчас надо парсить. Вот сайт ptking.ru/ Надо спарсить отсюда товары и в Вордпресс импортировать yadi.sk/i/kMy2s_HQ3Uafzx Цена вопроса?Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
у нас есть сервис по приему безналичных платежей АПИ продукта тут https://spos.kz/ru/info/api-smart-pos нужен внешний модуль для WordpressВеб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Сайт интернет магазин на Magento, необходимо сделать наполение и автоматически обновленние данных с сайта ИКЕА. Сайт ИКЕА можно парсить через карту сайта, пример https://www.ikea.com/sitemap/pl_PL/siteMap_Product_pl_PL_1.xml Необходимо парсить польскую версию сайта. Сначала программа должна все отпарсить и наполнить сайт контентом. Потом, например, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Привет! Нужно подготовить и выпустить ICO для проекта на базе криптовалюты ETH. Работа через БСВеб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад