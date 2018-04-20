Нужен опытный спец по Opencart 2. Правка косяков и мелкие работы по сайту.

1. Не работает быстрый заказ (не приходит на почту, хотя при оформлении обычного заказа- на почту всё приходит)2. Кнопка Заказать обратный звонок (отредактировать графы http://joxi.ru/RmzXZMRF0oBloA и сделать с Большой буквы, чтобы работала форма обратной связи, не приходит тоже на почту!)3. Не работает сео урлы! Например изменяю http://joxi.ru/YmEVMo4s0pQxw2 а адрес товара так есть прежний http://termgidro.ru/3sp-60-1-8-155 и не меняется ССылка на этот пример http://termgidro.ru/admin/index.php?route=catalog/product/edit&token=2YhPi4kXL6IAMJLp8dsMn1pbFzdhBdCY&product_id=155Нужно избавиться на товарах от лишних хвостов http://joxi.ru/bmoogXDUxBZqom, нужно сделать чтобы модель без дальнейших хвостов. 4. На карточку товара Вывести в Рекомендуемые чтобы отображались товары лишь их одниой и той же категории товаров в рекомендуемых5. Поставить модуль отключения/включения товаров/категорий. Думаю этот подойдёт?https://opencartforum.com/files/file/2562-enabledisable-products-vklotkl-tovarov-odnoy-knopkoy/А есть ещё чтонибуть такое но со статусами, например некоторые ставить в статус "под заказ"?! Как лучше реализовать?6. НА странице категорий - чтобы категории находились под фильтрами и чтобы при изменении настроек Мега фильтра они опять вверх не уходили!7.При открытии с мобильного:На главной - переименовать с "категории" в «Меню»не нажимаются и не открываются фильтры на мобильномЧтобы при нажатии на номер телефона - дозванивалось на номер.

P.s.: если плохо знаете OC - не пишите!

За подробностями в ЛС или Skype: