Скрипт постинга инфы из csv в гугл форму

В csv вносим данные:

Имя

Email

Для начала заполняем на страничке вебморды скрипта поля:

1. Загружаем csv в поле

2. Указываем адрес гугл формы (из браузера). Пример формы: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWFnY9Sp6R0jdfxA-zQhcFihkWr9sXhLg-fimpEzL-pI0eKA/viewform

3. Выбираем задержку в секундах между отправкой 5-10-20-40-60

Скрипт берет каждую строку csv и с определенной задержкой проставляет в гугл форму по указанному адресу

В результате пишется лог с ошибками

Возможно будет капча. Нужно предусмотреть антикапчу через этот сервис антикапча.

Формы будут разные, но набор полей всегда один.

При новом запуске лог ошибок удаляется