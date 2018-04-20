Модуль оплаты для Wordpress

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка121 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

у нас есть сервис по приему безналичных платежей АПИ продукта тут  https://spos.kz/ru/info/api-smart-pos

нужен внешний модуль для Wordpress

WordPress
6 лет назад
guest_15241921671512
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад