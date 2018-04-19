Поправка сайта

Нужно в этом скрипте сделать листание фото смахиванием ? сейчас нужно нажимать на край фото что бы открыть другое фото ? Ели я правил но понимаю то за листание фото отвечает вот этот код.
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Здравствуйте, есть рипнутый сайт, но там не добавляются товары в карзину- можно как то исправить?
http://modx.ru7lan.ru/shop/setka-armaturnaya-kladochnaya/index.html
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