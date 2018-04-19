Наполнение сайта

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка120 просмотров
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Необходимо заполнить каталог товаров 2 раздела сайта в каждом разделе и подразделе написать оригинальный текст 

Так же, необходимо прописать для каждого товара раздела и подраздела: 

Заголовок страницы (title); Описание страницы (description); Ключевые слова страницы (keywords)

Без предоплат,  оплата поэтапно либо по завершению

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6 лет назад
romariokisslove
Роман 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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