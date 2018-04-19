Доработка меню в wordpress

Проект http://4newsday.ru/ . Валидатор обнаружил ошибки кода - их надо исправить. Как проверить сайт на ошибки, надеюсь объяснять не нужно ! Сайт на Wordpress, тема JNews. Также доработать все ошибки, которые необходимо доработать !
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Необходимо доработать меню в wordpress. Краткое ясное ТЗ сделал в видео, посмотрите и напишите за сколько сделаете? youtu.be/MKY8PUbPRbM
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