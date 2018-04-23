Корректировка шаблонов лендингов (5)

Веб-программированиеЗавершен1 заявка136 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо на шаблонах лендингов:

- заменить фото, названия и краткий текст (фото 250х250)

- в коде в блоке отправки сообщений необходимо заменить домен на соответствующий

- скомпоновать и разместить краткий текст символов на 300-500 над товарами

Файл с исхолнвми данными (прайс-каталг) присоединил.

К каждому ленду есть ФТП доступ.

1. instrument.promt.spb.ru

- Мультитестер-клещи электронный VCM-202 VCM-202

- Электронный дистанционный термометр VIT-300

- Электронный манометр с одновентильным коллектором VDG-S1

2. vesy.promt.spb.ru

- Весы электронные программируемые VES-50B 

- Весы электронные VES100A 

- Весы электронные программируемые VES100B 

3. nasosy-vacuumnie.promt.spb.ru

- Насос вакуумный одноступенчатый V-i115S-M

- Насос вакуумный одноступенчатый VH114N

- Насос вакуумный одноступенчатый VE115N

Разместить под тремя товарами список с ценами:

Так же в наличии модели:

Насос вакуумный одноступенчатый V-i120SV

Насос вакуумный одноступенчатый VE125N

Насос вакуумный одноступенчатый VE135N

Насос вакуумный одноступенчатый V-i140SV

Насос вакуумный одноступенчатый VE160N

Насос вакуумный одноступенчатый V-i180SV

Насос вакуумный одноступенчатый VE180N

Насос вакуумный двухступенчатый VE215N

Насос вакуумный двухступенчатый V-i215S-M

Насос вакуумный двухступенчатый V-i220SV

Насос вакуумный двухступенчатый VE225N

Насос вакуумный двухступенчатый VE235N

Насос вакуумный двухступенчатый V-i240SV

Насос вакуумный двухступенчатый V-i260SV

Насос вакуумный двухступенчатый VE260N

Насос вакуумный двухступенчатый V-i280SV

Насос вакуумный двухступенчатый VE280N

Насос вакуумный двухступенчатый VE2100N

Насос вакуумный двухступенчатый VI2120

4. manometr-station.promt.spb.ru

- Манометрическая двухвентильная станция в кейсе VMG-2-R410A

- Манометрическая двухвентильная станция в кейсе VMG-2-R134A

- Манометрическая двухвентильная станция в кейсе VMG-2-R410A-02

Разместить под тремя товарами список с ценами:

Так же в наличии модели:

Манометрическая двухвентильная станция без шлангов, в блистере VMG-2-R410A-03

Манометрическая двухвентильная станция без шлангов, в блистере VMG-2-R410A-04

Манометрическая двухвентильная станция в кейсе VMG-2-R410A-B

Манометрическая двухвентильная станция в блистере VMG-2-R410A-B-02

Манометрическая двухвентильная станция в блистере VMG-2-R22-B-03

Манометрическая двухвентильная станция в кейсе VMG-2-R134A-B

Манометрическая двухвентильная станция в кейсе VMG-2-R22

Манометрическая двухвентильная станция в блистере VMG-2-R22-02

Манометрическая двухвентильная станция в блистере VMG-2-R22-03

Манометрическая двухвентильная станция в кейсе VMG-2-R22-B

Манометрическая двухвентильная станция в блистере VMG-2-R22-B-02

Манометрическая двухвентильная станция в блистере VMG-2-R410A-B-03

5. obslugivanie-kompressorov.promt.spb.ru

- Комплект для обслуживания кондиционеров VTB-5B-I

- Комплект для обслуживания кондиционеров VTB-5B-II

- Комплект для обслуживания кондиционеров VTB-5B-III

Бюджет 1500 руб

Сроки 2 дня

Оплата Яд, Сбер, Киви

6 лет назад
oantokhin
Олег 
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 дней назад
Выбранный исполнитель
qlabbby
41 годБеларусь
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$20
2 дня
Все сделано в срок. Рекомендую. Выполненной работой доволен.
Чёткое задание, своевременная оплата, быстро отвечает на возникающие вопросы - отличный заказчик! Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Разработка плагина Wordpress

    Разработать плагин Wordpress который позволит пользователям Wordpress с различными ролями получать доступы к папкам Google Docs.  Необходимо настраивать уровни доступа для пользователей в зависимости от роли Wordpress и почты, привязанной к роли.  Необходима возможность указывать родительскую папку, ...

    WordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Надо доделать сайт на wordpress

    надо доделать сайт на wordpress основная часть работ сделана, осталось несколько интеграций. верстка само собой есть. 1. интегрировать страницу аккаунта http://joxi.ru/n2YV97ZTjqdGZA 2. доделать корзину http://joxi.ru/D2P09R3UdG4dl2 вариант а) расчет адреса доставки и выбор места где можно забрать товар - все ...

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Небольшие работы по вордпресс

    Небольшие работы по вордпресс краткое тз по работам [url=https://yadi.sk/i/0OIHo0XV3UTxqw]https://yadi.sk/i/0OIHo0XV3UTxqw[/url] полное тз [url=https://yadi.sk/d/6ls1tLl53UTxnE]https://yadi.sk/d/6ls1tLl53UTxnE[/url] от вас срок изготовления и последний проект на вордпрессе. отвечаю только здесь в проекте, другие каналы связи игнорируются. доступ к проекту на тестовом сервере предоставлю.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Добавить систему промокодов на сайт

    $100

    Добрый день! На сайт на Yii http://www.stabilizator-volter.ru/ нужно добавить систему промокодов: * в админке добавить соответствующий раздел, где можно добавлять/удалять промокоды. У промокода должны быть доступны для заполнения: само значение промокода, которое нужно вводить на сайте, а также ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Web developer (wordpress)

    Есть действующий интернет магазин на вордпресс, нужно выполнить несколько задач по доработке функционала:  1. Необходимо разместить основные категории сайта в горизонтальном блоке, в шапке сайта  2. Необходимо разработать и внедрить функционал: фильтра товаров  Более детальное ТЗ скину в ...

    WordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Скрипт импорта данных из таблицы в таблицу CMS Joomla

    Приветствую, необходимо написать скрипт на PHP импорта данных из одной базы MySQL, в базу MySQL CMS Joomla  Подробное небольшое ТЗ во вложении.  Жду откликов по цене и срокам. Оплата поэтапно либо в конце

    Joomla
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка сайта

    Нужно доработать сайт http://corp.isma.kz/ Правки по верстке и админке. Админка самописная на php.  вот ТЗ то, что выделено желтым, не смотрите это уже сделано. Оплата поэтапно либо в конце

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад