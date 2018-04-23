Корректировка шаблонов лендингов (5)

Вообще, отправка писем через wp работает. Конкретно wocommerce при выборе способа оплаты наличными не отправляет письмо ни пользователю ни админу. Нужно исправить. От вас цена и срок
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо на шаблонах лендингов:
- заменить фото, названия и краткий текст (фото 250х250)
- в коде в блоке отправки сообщений необходимо заменить домен на соответствующий
- скомпоновать и разместить краткий текст символов на 300-500 над товарами
Файл с исхолнвми данными (прайс-каталг) присоединил.
К каждому ленду есть ФТП доступ.
- Мультитестер-клещи электронный VCM-202 VCM-202
- Электронный дистанционный термометр VIT-300
- Электронный манометр с одновентильным коллектором VDG-S1
- Весы электронные программируемые VES-50B
- Весы электронные VES100A
- Весы электронные программируемые VES100B
3. nasosy-vacuumnie.promt.spb.ru
- Насос вакуумный одноступенчатый V-i115S-M
- Насос вакуумный одноступенчатый VH114N
- Насос вакуумный одноступенчатый VE115N
Разместить под тремя товарами список с ценами:
Так же в наличии модели:
Насос вакуумный одноступенчатый V-i120SV
Насос вакуумный одноступенчатый VE125N
Насос вакуумный одноступенчатый VE135N
Насос вакуумный одноступенчатый V-i140SV
Насос вакуумный одноступенчатый VE160N
Насос вакуумный одноступенчатый V-i180SV
Насос вакуумный одноступенчатый VE180N
Насос вакуумный двухступенчатый VE215N
Насос вакуумный двухступенчатый V-i215S-M
Насос вакуумный двухступенчатый V-i220SV
Насос вакуумный двухступенчатый VE225N
Насос вакуумный двухступенчатый VE235N
Насос вакуумный двухступенчатый V-i240SV
Насос вакуумный двухступенчатый V-i260SV
Насос вакуумный двухступенчатый VE260N
Насос вакуумный двухступенчатый V-i280SV
Насос вакуумный двухступенчатый VE280N
Насос вакуумный двухступенчатый VE2100N
Насос вакуумный двухступенчатый VI2120
4. manometr-station.promt.spb.ru
- Манометрическая двухвентильная станция в кейсе VMG-2-R410A
- Манометрическая двухвентильная станция в кейсе VMG-2-R134A
- Манометрическая двухвентильная станция в кейсе VMG-2-R410A-02
Разместить под тремя товарами список с ценами:
Так же в наличии модели:
Манометрическая двухвентильная станция без шлангов, в блистере VMG-2-R410A-03
Манометрическая двухвентильная станция без шлангов, в блистере VMG-2-R410A-04
Манометрическая двухвентильная станция в кейсе VMG-2-R410A-B
Манометрическая двухвентильная станция в блистере VMG-2-R410A-B-02
Манометрическая двухвентильная станция в блистере VMG-2-R22-B-03
Манометрическая двухвентильная станция в кейсе VMG-2-R134A-B
Манометрическая двухвентильная станция в кейсе VMG-2-R22
Манометрическая двухвентильная станция в блистере VMG-2-R22-02
Манометрическая двухвентильная станция в блистере VMG-2-R22-03
Манометрическая двухвентильная станция в кейсе VMG-2-R22-B
Манометрическая двухвентильная станция в блистере VMG-2-R22-B-02
Манометрическая двухвентильная станция в блистере VMG-2-R410A-B-03
5. obslugivanie-kompressorov.promt.spb.ru
- Комплект для обслуживания кондиционеров VTB-5B-I
- Комплект для обслуживания кондиционеров VTB-5B-II
- Комплект для обслуживания кондиционеров VTB-5B-III
Бюджет 1500 руб
Сроки 2 дня
Оплата Яд, Сбер, Киви
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