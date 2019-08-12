Валерий не поставил задачу корректно. После предоставленных нескольких вариантов, которые были сделаны по приложенным Валерием примеру, оказалось, что я вообще не понимаю задумку заказчика. Постоянно менялись требования к дизайну, появлялись новые концепции. Предпочел отказаться, проблемный заказчик.