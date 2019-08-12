qlabbby

Евгений qlabbby

 
41 годБеларусь/Новополоцк
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Qlab.by - молодая группа разработчиков веб-сайтов

Увеличение продаж.

Разработка и продвижение сайтов.

Уникальный дизайн.

Разработка логотипов и визиток.

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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$160
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
guest_15663138983639
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$160
10 баллов
2 года назад
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Все ок
Спасибо. За ваш отзыв.
Ответный отзыв
Arhaim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 часов назад
$70
10 баллов
4 года назад
Правки на сайте (Wordpress)
Задание было выполнено качественно и в срок. Всегда на связи, отличный исполнитель. Буду сотрудничать еще. Рекомендую!
Отличный заказчик, всегда на связи, четкая постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Bryzgalov-v
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
21 день назад
$30
10 баллов
4 года назад
Нарисовать 2 баннера для сайта
Всё отлично! Надежный исполнитель. Рекомендую к сотрудничеству.
Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству. Спасибо!
Ответный отзыв
infos
56 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
3 балла
4 года назад
Создать шапку для сайта
Сотрудничество не состоялось. Евгений не понял задумку и отказался.
Валерий не поставил задачу корректно. После предоставленных нескольких вариантов, которые были сделаны по приложенным Валерием примеру, оказалось, что я вообще не понимаю задумку заказчика. Постоянно менялись требования к дизайну, появлялись новые концепции. Предпочел отказаться, проблемный заказчик.
Ответный отзыв
guest_156454367659
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Шапка для блога
Спасибо,всем довольна.
Хороший заказчик, четкая постановка задачи. Рекомендую
Ответный отзыв
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