Евгений qlabbbyqlabbby
41 годБеларусь/Новополоцк
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Qlab.by - молодая группа разработчиков веб-сайтов
Увеличение продаж.
Разработка и продвижение сайтов.
Уникальный дизайн.
Разработка логотипов и визиток.
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$160
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
Портфолио
- Баннер для сайта205 просмотров
- Лендинг оплаты для "Викинг Туристик"196 просмотров
- Дизайн лендинга Турция для "Викинг Туристик"188 просмотров
- Дизайн лендинга для "Запотолком"190 просмотров
- Лендинг для Турфирмы "Викинг Туристик"117 просмотров
- Дизайн лендинга Qlab101 просмотр
- Шапка для сайта96 просмотров
- Дизайн блока100 просмотров
- Дизайн блока113 просмотров
- Оформление группы в ВК155 просмотров
- Оформление группы в ВК147 просмотров
- Редизайн и верстка сайта Автопетролиум115 просмотров
Отзывы заказчиков
$160
10 баллов
2 года назад
Все ок
Ответный отзыв
Спасибо. За ваш отзыв.
$70
10 баллов
4 года назад
Задание было выполнено качественно и в срок. Всегда на связи, отличный исполнитель. Буду сотрудничать еще. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, всегда на связи, четкая постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
$30
10 баллов
4 года назад
Всё отлично! Надежный исполнитель. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству. Спасибо!
$30
3 балла
4 года назад
Сотрудничество не состоялось. Евгений не понял задумку и отказался.
Ответный отзыв
Валерий не поставил задачу корректно. После предоставленных нескольких вариантов, которые были сделаны по приложенным Валерием примеру, оказалось, что я вообще не понимаю задумку заказчика. Постоянно менялись требования к дизайну, появлялись новые концепции. Предпочел отказаться, проблемный заказчик.
$15
10 баллов
4 года назад
Спасибо,всем довольна.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, четкая постановка задачи. Рекомендую
HTML-верстка
22 отзыва
$2/час
от $20от 4 дней
#302
Дизайн сайтов
11 отзывов(-1)
$15/час
от $15от 2 дней
#323
Веб-программирование
8 отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
#395
Баннеры
2 отзыва
$7/час
от $7от 12 часов
#213
Системы управления (CMS)
1 отзыв
$10/час
от $100от 3 дней
#431
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$4/час
от $4от 12 часов
#259
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$8/час
от $8от 2 дней
#279
Интернет-магазины
нет отзывов
$5/час
от $50от 1 дня
#449
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
от $100от 4 дней
#1101