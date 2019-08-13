Создать шапку для сайта

Сделать шапку для сайта http://profi-kovka.ru

Требуется.

Креативное мышление без использования клипартов кузнецов,наковален, огней, завитков, фото с инета. Цвета шапки коричневый, бордо, бежевый.Фон на общей странице будет бежевый. К тому, что там сейчас есть, не привязываться. Сначала определить концепцию шапки, где что находится, а потом уже создавать. В шапке должны быть элементы меню, заглавие, кнопка спросить менеджера, тел. Текст с описанием. Также поле с акциями.

Формат PSD