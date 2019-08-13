Создать шапку для сайта

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок567 просмотров

Сделать шапку для сайта http://profi-kovka.ru

Требуется.

Креативное мышление без использования клипартов кузнецов,наковален, огней, завитков, фото с инета. Цвета шапки коричневый, бордо, бежевый.Фон на общей странице будет бежевый. К тому, что там сейчас есть, не привязываться. Сначала определить концепцию шапки, где что находится, а потом уже создавать. В шапке должны быть элементы меню, заглавие, кнопка спросить менеджера, тел. Текст с описанием. Также поле с акциями.

Формат PSD

6 лет назад
infos
57 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

qlabbby
43 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$30
1 день
Escrow
Сотрудничество не состоялось. Евгений не понял задумку и отказался.
Валерий не поставил задачу корректно. После предоставленных нескольких вариантов, которые были сделаны по приложенным Валерием примеру, оказалось, что я вообще не понимаю задумку заказчика. Постоянно менялись требования к дизайну, появлялись новые концепции. Предпочел отказаться, проблемный заказчик.

Заявки фрилансеров

qlabbby
43 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад

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