Редизайн сайта с музыкой

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт40 заявок851 просмотр

Нужен редизайн сайта zaycev-net.ru

В светлых тонах, можно тмный со светлым.

Понравившиеся сайты:

https://muzulya.ru

https://zvukons.ru

https://muzpanda.com

https://muzhubs.ru

https://muzlo.me

6 лет назад
evgenr3
Евген 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн интернет-магазина

    Разработать адаптивный дизайн сайта (направление: оптовая и розничная торговля электротехникой) на основе прототипа (ссылка). Важно: требуется думающий ux-дизайнер c опытом в e-commerce. В заявке указать: Стоимость;Примерный срок выполнения;

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Провести технический аудит дизайна WEB страницы

    Интересное задание для WEB дизайнеров!) Нужно оценить работу начинающего творца и дать обратную связь с пояснениями - что улучшить, на что обратить внимание и тд, исходя из вашего опыта. Возможные форматы - разговор по ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Отрисовать уже готовый лендинг

    $30

    Есть уже готовый лендинг на 3 экрана. Нужно его отрисовать красиво, оставив плюс-минус тот же контент. Кроме видимой части нужно ещё задизайнить форму заявки (попап) и показать как будет выглядеть мобильная версия. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн сайта

    Нужен креативный, адаптивный дизайн сайта - Страницы меню 1 уровня - лендингообразные -  7 шт, и содержат краткое описание страниц 2-го уровня структура калькулятора на сайте http://dev.softindustry.by/razrabotka-sajtov/ нравится дизайн и структура сайта https://www.newsite.by/ структура ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн 4х всплывающих окон + отрисовка 9 картинок-опций

    Дизайн 4х однотипных страниц + 9 картинок для доп.опций для калькулятора Есть сайт-калькулятор компании, нужно оформить  всплывающее окно в соответствии с прототипом https://jv2c7a.axshare.com/   и прорисовать доп.опции Стили текста и ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужно нарисовать прототип проекта

    Нужно  нарисовать схематично нарисовать  3  странички  -главная -стр  категории -   стр  персонажа   Дизайн  сайта   и  разработка прототипа  ненужно  просто рисунок   3  стр !

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн + верстка одной страницы на ворд пресс

    $100

    Доброго дня всем! Есть работа - переделать одну из страниц на действующем сайте. Word press На нее идет трафик - поэтому работу нужно сделать быстро, качественно и со все возможной адаптацией под ...

    WordPress
    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    6 лет назад