Нарисовать дизайн сайта который будет рекламировать услугу

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки1181 просмотр
#1$60

Необходимо нарисовать дизайн сайта согласно макета

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EDnkACSfzWqQMQ-YKOZEdrdv90GGvRtNta2y32tg6PE/edit#gid=0

6 лет назад
nordy
32 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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