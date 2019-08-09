Необходимо реализовать аналог дизайна официального приложения App Store - https://www.apple.com/ru/ios/app-store/ , будет использоваться для веб сайта. Мы предоставим вам список страниц и информацию по расположению тех или иных элементов на странице. Нужна версия как под ...
Разработать дизайн внутренних страниц
Здравствуйте. Необходимо разработать дизайн макетов макетов для внутренних страниц сайта, 4 внутренние страницы и 3 формы. 1. Карточка товара, 2. Личный кабинет. История заказов. 3. Форма регистрации. 4. форма авторизации. 5. Форма всплывающего окна обратной связи. 6. О компании. 7. Оформление заказа Исходники предоставим. Работать необходимо до полного утверждения Заказчиком. Находиться в сети нужно не менее 6 часов в сутки. Срок - до 14.08.
Заявки фрилансеров
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