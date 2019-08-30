Дизайн и разработка сайта производителя автозапчастей

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен38 заявок1143 просмотра

На данный момент мы остановились на том, что у нас будет две странички: главная и страница с товарами.

Опишу еще раз, что нам нужно:на главной странице: 1. шапка, как в макете (https://gomockingbird.com/projects/9dvpdhq/4gXVnC) 2. блок с общей фотографией нашего товара3. каталог продукции, разбитый по категориям (на данный момент приблизительно 6 категорий)4. блок с текстом, для написания краткой информации (текст)5. футер. не знаем какую информацию туда впихнуть, возможно адрес что-то еще..

страницу с выбранной категорией решили сделать следующего формата:

Шапка и футер те же, а список товаров вот в таком виде: https://ibb.co/XWB5yGC - на изображение товара можно кликнуть и посмотреть

верстка должна быть адаптивная. верстку встраивать в cms не нужно.будет здорово, если вы оцените идею и скажите, что можно (нужно) добавить или предложите что-то свое

﻿Нам понравилось как реализован блок "поиск по категориям" в этом макете https://www.behance.net/gallery/48491601/Online-Store-auto-parts-wwwavm-uralru его нужно будет повторить.

6 лет назад
danilaib
Данила 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

rumpil
27 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад
$210
14 дней
Escrow
Спасибо за выполненную работу. Дизайн понравился, качество верстки тоже. Рекомендую к сотрудничеству, буду обращаться еще!
Сотрудничество с Данилой прошло отлично. Всегда приятно работать с хорошими людьми. Рекомендую к сотрудничеству и сам еще с удовольствием поработаю!)

Заявки фрилансеров

rumpil
27 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад

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