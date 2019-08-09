Задача: сделать красивый и современный адаптивный дизайн для сайта аренды автобусов. За работу хорошо платим. Нужен человек который сможет уделить время проекту и поможет его доработать. Есть отдельные части сайта по которым ...
Приватный проект для Алексей Бычков
Срочно нужен переделать некоторые элементы дизайна и сам дизайн.
ТЗ вышлю на почту.
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