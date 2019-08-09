Приватный проект для Алексей Бычков

Привет всем. Алексей выполнил работу на супер профессиональном уровне. Я давно такого не встречал, а я на фрилансе, поверьте, очень долго. Терпелив к просьбам, соблюдает сроки, да какие блин сроки, мега быстрая скорость и супер качество - это про него! Цены для такого спеца просто смешные. Однозначно рекомендую!