Приватный проект для Алексей Бычков

$225
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка209 просмотров

Срочно нужен переделать некоторые элементы дизайна и сам дизайн.

ТЗ вышлю на почту. 

6 лет назад
spiders
39 лет
20 лет в сервисе
Был
16 дней назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$225
3 дня
Escrow
Привет всем. Алексей выполнил работу на супер профессиональном уровне. Я давно такого не встречал, а я на фрилансе, поверьте, очень долго. Терпелив к просьбам, соблюдает сроки, да какие блин сроки, мега быстрая скорость и супер качество - это про него! Цены для такого спеца просто смешные. Однозначно рекомендую!
Отличный жизнерадостный приятный в общении заказчик, с которым комфортно работать. Всем рекомендую!

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alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад

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