Сделать новый вид для сайта на ВОРДПРЕСС

Есть сайт http://ak-adwords.ru/

Сайт сделан в 2010 году и дизайн еще все старый, надо новый взгляд на сайте новый вид, разширить и выбрать красивый вид для отображения товара. Рисовать практично ненужно ничего, больше програмирование и подбор цветов. Товар на сайте всегда статический , меняться только наличие и было бы хорошо чтобы когда он закончился кнопка выдавала сразху что его нет, пока я только сам в ручную меня с ЕСТЬ в НЕТ. КОнкретного ТЗ нету, все на усмотрения выполнителя.

К примеру вот товар на сайте https://adw.im/ , кнопка есть закончилось , и вид простый, нужно в том стиле, или вообще в стиле адвордс, какой он стиль - загуглите просто АДВОРДС откройте картинки и вот в таком стиле